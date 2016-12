Ulead Photo Impact X3

Einfache Bildbearbeitung – beeindruckende digitale Kunst

Ulead® PhotoImpact® X3 kombiniert umfassende Bildbearbeitung mit inspirierenden Fotoprojekten und beeindruckender Digitalkunst. Noch nie war Digitalfotografie bzw. kreatives Arbeiten mit Bildern so einfach und bereitete so viel Vergnügen! Mit der ExpressKorrektur bessern Sie Schnappschüsse rasch nach. Mit attraktiven Layout-Vorlagen gestalten Sie im Nu schöne Geschenke. Um Familie und Freunde an Ihren Erinnerungen teilhaben zu lassen, können Sie Ihre Fotos drucken, e-mailen oder in Ihren Blog einarbeiten. Das mehrfach ausgezeichnete PhotoImpact ist eine kreative Bildbearbeitungssoftware, die zu Ihrem Lebensstil passt.

Machen Sie aus Ihren Fotos etwas Besonderes

Express Korrektur: Einfacher und schneller Zugriff auf automatisierte Optimierungswerkzeuge; einfach verständliche Optionen, um Belichtung, Farbe und Komposition zu korrigieren. Neueinsteiger schätzen die Einfachheit, erfahrene Anwender die Effizienz.

NEU! Geraderichten: Schief aufgenommene Bilder können schnell gerade gerichtet werden.

Geraderichten: Schief aufgenommene Bilder können schnell gerade gerichtet werden. NEU! Zuschneidewerkzeuge der nächsten Generation

Zuschneidewerkzeuge der nächsten Generation SmartCurves: Bringen Sie die Details in dunklen Bereichen zum Vorschein, ohne die hellen Bereiche überzubelichten.

Automatischer Weißabgleich: Korrigieren Sie Ihre Bilder mühelos und lassen Sie die Farben bei jedem Licht natürlich wirken.

Rauschen verringern: Lassen Sie digitale Artefakte in Fotos, die bei wenig Licht oder mit hohen ISO-Einstellungen aufgenommen wurden, automatisch entfernen. Diese Funktion erweist sich als besonders praktisch für Bilder, die mit Handykameras aufgenommen wurden.

Automatische Bearbeitung: Nehmen Sie mit wenigen Klicks weitere Fotoanpassungen vor (Belichtung, Bildschärfe, Hautverschönerung und Beleuchtung aufbessern).



PhotoImpact bietet nun zwei einfache Methoden, um die Wirkung Ihrer Fotos durch Beschneiden zu erhöhen:

Zuschneidewerkzeug „ Drittelregel “: Gestalten Sie dynamischere Bilder mit der klassischen Drittelregel.

“: Gestalten Sie dynamischere Bilder mit der klassischen Drittelregel. Goldener Schnitt: Erzeugen Sie mit dieser zeitlosen, schon von den alten Meistern benutzten Methode wirkungsvollere Bilder. Es hat im Fall der Mona Lisa funktioniert – es wird auch für Ihre Fotos funktionieren!

TOP-Funktionen

Rote Augen entfernen - Entfernen Sie mühelos rote Augen oder korrigieren Sie die bei Tieren auftretenden grünen bzw. gelben Augen.

- Entfernen Sie mühelos rote Augen oder korrigieren Sie die bei Tieren auftretenden grünen bzw. gelben Augen. NEU! Neuabtasten für E-Mails – Sofortiges Neuabtasten der Fotos auf Mausklick für den E-Mail-Versand.

– Sofortiges Neuabtasten der Fotos auf Mausklick für den E-Mail-Versand. NEU! Corel® MediaOne™ Plus* – Verwaltung digitaler Medien – Mit dieser kompletten Medienverwaltungsanwendung behalten Sie mühelos den Überblick über Ihre Digitalfotos. Sie können Fotos und Videos importieren, kennzeichnen, sortieren und sofort wiederfinden. *DVD Maker nicht enthalten

– Verwaltung digitaler Medien – Mit dieser kompletten Medienverwaltungsanwendung behalten Sie mühelos den Überblick über Ihre Digitalfotos. Sie können Fotos und Videos importieren, kennzeichnen, sortieren und sofort wiederfinden. *DVD Maker nicht enthalten Digitalkamera-Assistent – Lassen Sie Ihre Fotos automatisch von der Kamera auf den Computer übertragen.

– Lassen Sie Ihre Fotos automatisch von der Kamera auf den Computer übertragen. Optimiert! Trickkiste – Die Trickkiste enthält eine Sammlung von 8000 Objekten und 2500 anpassbaren Effekten, die Sie einfach mit dem Mauszeiger auf Ihre Fotos ziehen können.

– Die Trickkiste enthält eine Sammlung von 8000 Objekten und 2500 anpassbaren Effekten, die Sie einfach mit dem Mauszeiger auf Ihre Fotos ziehen können. Chromatische Aberration korrigieren – Entfernen Sie die „violetten Ränder“, die manchmal in Bildern auftreten, die mit kleinen, hoch auflösenden Sensoren aufgenommen wurden.

korrigieren – Entfernen Sie die „violetten Ränder“, die manchmal in Bildern auftreten, die mit kleinen, hoch auflösenden Sensoren aufgenommen wurden. Anpassung mehrerer Bilder per Mausklick – Beschleunigen Sie die Bearbeitung von Fotos, die unter einheitlichen Bedingungen aufgenommen wurden. Nutzen Sie Vorgaben oder die Synchronisierungsfunktion, um eine Reihe von Bildern konsistent zu entwickeln.

– Beschleunigen Sie die Bearbeitung von Fotos, die unter einheitlichen Bedingungen aufgenommen wurden. Nutzen Sie Vorgaben oder die Synchronisierungsfunktion, um eine Reihe von Bildern konsistent zu entwickeln. SmartGuide – Praktische Hilfe – Zeigt Ihnen, wie großartige Arbeiten gestaltet werden.

– Zeigt Ihnen, wie großartige Arbeiten gestaltet werden. Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf dem Bildschirm



Leitfaden für Bildbearbeitungen sowie die Gestaltung von Webseiten, Videos und DVD-Menüs.



Verknüpfungen zu den benötigten Werkzeugen.

HDR (High Dynamic Range) – Setzen Sie Belichtungsreihen zu beeindruckenden Bildern zusammen. Erfassen Sie alle Details und Töne in dunklen und hellen Bereichen. Entfernen Sie Elemente, die nicht auf allen Aufnahmen zu sehen sind.

(High Dynamic Range) – Setzen Sie Belichtungsreihen zu beeindruckenden Bildern zusammen. Erfassen Sie alle Details und Töne in dunklen und hellen Bereichen. Entfernen Sie Elemente, die nicht auf allen Aufnahmen zu sehen sind. Szenengestaltung mit Objektentfernung – Erstellen Sie ein Bild mit beliebigen Elementen. Übermalen Sie gezielt Objekte, die sich von einer Aufnahme zur anderen bewegt haben. Erstellen Sie „Mehrfachbelichtungs“-Bilder oder fügen Sie Menschen ein, wo keine waren.

Präsentieren Sie Ihre Fotos auf verschiedene Weisen

Optimiert! Die Schaltfläche Ausgeben bietet Zugriff auf einfach Assistenten zur Gestaltung von Projekten und Geschenken. Sie können aus über 200 anpassbaren Vorlagen auswählen, um Ihre Bilder zu präsentieren.

NEU! Kalenderassistent: Präsentieren Sie Ihre Fotos auf eine Art, die zugleich praktisch und kreativ ist.

Erstellen Sie Ihre eigenen Kalender (über 20 Stile stehen zur Wahl).

Markieren Sie wichtige Daten wie Geburtstage oder Jubiläen mit lustigen Symbolen.

NEU! Comicstrips: So machen Fotos noch mehr Spaß! Erzählen Sie kleine Geschichten anhand Ihrer Fotos.

Mit dem Optikeffekt „Comic“ können Sie einer Reihe von Fotos ein handgezeichnetes Aussehen geben

Wählen Sie eine Layout-Vorlage und fügen Sie Text oder Sprechblasen hinzu.

Erstellen Sie alle Arten von Comics, Einzelbildern oder Bildgeschichten!







Grafikwerkzeuge für Videoenthusiasten

NEU! Assistent für die Diashow-VorbereitungStellen Sie sicher, dass die Fotos in Ihren Diashows gut aussehen.

Wählen Sie unter verschiedenen Rahmen, Schlagschatten und Stilen für Hintergründe mit Farbverlauf.

Fügen Sie Datums- und Zeitbeschriftungen hinzu und verarbeiten Sie Fotos gruppenweise.

Importieren Sie Ihre Fotos in Ulead VideoStudio® oder Ulead® FilmBrennerei™, um eine Diashow zu gestalten!

NEU! DVD-Inhalte

Präsentieren Sie Ihre Videoarbeiten wie die Profis. Entwerfen und drucken Sie in Ulead® FilmBrennerei oder Ulead® VideoStudio® DVD-Labels und -Hüllen, die den DVD-Menüs entsprechen.

Komponentendesigner

Gestalten Sie ein 3 einfachen Schritten Web- und Videoobjekte. • Gebrauchsfertige Vorlagen helfen Ihnen bei der Gestaltung von Grafikbalken, Rollover-Schaltflächen und Bannern.

Für Video speichern

Erzeugen Sie für Videoüberlagerungen, Logos und Grafikbalken GIF- und PNG-Bilder mit Transparenzen Optimiert! Plugin für DVD-Menüerstellung Erstellen Sie Ihre eigenen DVD-Menüs und veröffentlichen Sie diese direkt in Ulead® FilmBrennerei™ 5 und 6 oder Ulead® VideoStudio® 10 und 11. Sie können auch HD-Menüs entwerfen!

Unterstützte Dateiformate

001, BMP, CLP, CUR, DCS, DCX, EPS, FAX, FPX, GIF, ICO, IFF, IMG, JP2, JPC, JPG, MAC, MSP, PBM, PCD, PCT, PCX, PEF, PGM, PIC, PNG, PPM, PSD, PSP, PXR, RAS, SCI, SCT, SHG, SVG (Ausgabe), TGA, TIF, UFO, UFP, WBMP, WMF