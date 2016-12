Canon EOS 7D Mark II

Will man die Technik einer solch komplexen Kamera verstehen und optimal einsetzen, reicht das Herstellerhandbuch nicht mehr aus. Martin Schwabe legt in seinem Buch den Schwerpunkt auf die neuen Funktionen, die Konfiguration und vor allem den Praxiseinsatz. Gekonnt zeigt er an Beispielen, was die Kamera kann, erklärt die unzähligen Funktionen und die daraus resultierenden Möglichkeiten.

Dieses Buch zeigt, wie Sie die Möglichkeiten Ihrer Kamera voll ausnutzen und tolle Bilder machen. Dazu gibt es viel praktisches Know-how und Empfehlungen für sinnvolles Zubehör. Es geht weit über einfache Handbuchbeschreibungen oder vereinzelte Einsatzmöglichkeiten hinaus und macht es für jeden Kamerabesitzer zugänglich

Denn die außerordentliche Funktionsvielfalt verlangt auch dem ambitionierten Fotografen einiges ab, um den Überblick zu behalten. Dieses Kamerahandbuch vermittelt anschaulich alle Funktionen und Features der EOS 7D Mark II, sodass Sie alle Möglichkeiten voll ausschöpfen können.

Der Canon-Kenner Martin Schwabe führt Sie detailliert und praxisnah durch die umfänglichen Menüs und Aufnahmefunktionen, gibt Hinweise zur individuellen Anpassung und zum Einsatz in verschiedenen fotografischen Situationen. Zahlreiche Exkurse mit zusätzlichen Informationen, Tipps zum Fotoequipment runden die Darstellung ab.